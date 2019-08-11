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Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, kesim sırasında sahiplerinin elinden kaçan 12 boğa, vatandaşlara ve görevlilere zor anlar yaşattı.

Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, kesim sırasında sahiplerinin elinden kaçan 12 boğa, vatandaşlara ve görevlilere zor anlar yaşattı. Boğalar, belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Şanlıurfa’da bayramın ilk günü büyükbaş kurbanlıklar kesim yerine götürülürken sahiplerine zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde kentteki farklı mahallelerde yaklaşık 12 boğa, kesime götürülürken sahiplerinin elinden kaçtı. Mahallelerde bir süre sahiplerini ve kendilerini yakalamak isteyenleri peşinden koşturan boğalar, evlerin bahçelerine girdi. Boğaları bulunduğu yerden çıkartamayan sahipleri, belediye ekiplerinden yardım istedi.
Haliliye Belediyesi Kurbanlık Yakalama timleri ortalığı birbirine katan ve zaman zaman görevlilere saldırıp zor anlar yaşatan boğaları, uyuşturucu iğne yaparak sakinleştirerek yakalayıp sahiplerine teslim etti.

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Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattıKaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattıKaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattıKaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı

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