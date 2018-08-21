Kaçan boğanın arkasından kanala atladı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de, kurban kesim alanından kaçarken su kanalına düşen büyükbaş hayvanın sahibi de kurbanlığının ardından kanala atlaması üzerine yaralandı.
Soğukpınar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki Çekmeköy Belediyesi'ne ait kurban kesim ve satış yerinde kesim için bekletilirken ipinden kurtularak kaçan boğa, kesim alanının yanındaki su kanalına düştü.
Kurbanlığını yakalamak için arkasından yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kanalına atlayan sahibi Ersonay Avcı, yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sedyeye alınan Avcı, itfaiye ekiplerince halatlarla su kanalından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan büyükbaş hayvanın ise yürüyemediği için kanalda kesildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü
150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!
'Yeter daha fazla germe ortamı'
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Öncelik o illerde
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum