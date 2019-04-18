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Kaçan boğayı tüfekle başından vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sahibinin elinden kaçan boğa yakalanamayınca başından tüfekle vurularak durduruldu.

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sahibinin elinden kaçan boğa yakalanamayınca başından tüfekle vurularak durduruldu. Kaçan boğanın sahibi olduğu tahmin edilen kişi tarafından tüfekle vurulması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, öğle saatlerinde Saraykent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan kesimhaneye getirilen bir boğa sahibinin elinden kaçtı. İsmi öğrenilemeyen sahibi ve çevredekiler uğraşlarına rağmen başarılı olamadı ve boğa mahallede kaçmaya başladı. Sahibi ve yanındaki arkadaşları da hafif ticari araçla boğanın peşine düştü. Uzun süren kovalamada sahibi ve arkadaşları boğayı bir türlü yakalayamadı. Bu sırada durumun ihbar edilmesiyle polisler de bölgeye yönlendirildi. Sahibi olduğu tahmin edilen kişi mahallenin 36 nolu sokağında aracından çıkardığı tüfekle boğaya ateş etti. Başına isabet eden saçmalarla boğa yere yığılırken, ihbarla bölgeye gelen polis ekipleri de çevredeki vatandaşları uzaklaşmaları için anonsla uyardı. Sahibi olduğu tahmin edilen kişinin vurduğu boğanın yere yığılması ise çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan olayın ardından polis ekipleri tarafından bölgeden ayrılan araçtaki kişilerin kimliklerinin belirlenerek haklarında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

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