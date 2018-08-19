Kaçan dana vatandaşlara zor anlar yaşattı

Adıyaman'da hayvan pazarından kaçan dana, vatandaşlar tarafından yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalanabildi.

Bahçecik Mahallesi'ndeki hayvan pazarında alıcısını bekleyen Ramazan Akel'e ait dana, ipini kopararak kaçtı. Atatürk Bulvarı üzerinde araçların arasından kaçan dana, kendisini yakalamak isteyen vatandaşlara saldırdı.

Bulvar üzerinde ters istikametten koşan dana için trafik polisleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Bir süre refüj üzerinde bekleyen dana, kendisini yakalamak isteyen Erdoğan Karaca'ya saldırdı, bu sırada bir basın mensubunun motosikletine de zarar verdi.

Yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından vatandaşlardan birinin, hayvanın boynundaki ipi ağaca bağlaması sayesinde dana yakalanabildi. Bir süre sakinleşmesi beklenen dana, tekrar pazara götürüldü.

