Kaçan dana vatandaşlara zor anlar yaşattı

Adıyaman'da hayvan pazarından kaçan dana, vatandaşlar tarafından yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalanabildi.
Bahçecik Mahallesi'ndeki hayvan pazarında alıcısını bekleyen Ramazan Akel'e ait dana, ipini kopararak kaçtı. Atatürk Bulvarı üzerinde araçların arasından kaçan dana, kendisini yakalamak isteyen vatandaşlara saldırdı.
Bulvar üzerinde ters istikametten koşan dana için trafik polisleri ve vatandaşlar seferber oldu.
Bir süre refüj üzerinde bekleyen dana, kendisini yakalamak isteyen Erdoğan Karaca'ya saldırdı, bu sırada bir basın mensubunun motosikletine de zarar verdi.
Yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından vatandaşlardan birinin, hayvanın boynundaki ipi ağaca bağlaması sayesinde dana yakalanabildi. Bir süre sakinleşmesi beklenen dana, tekrar pazara götürüldü.
Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti
HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!
Kayseri'den kahreden haber!
Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!
Sırbistan'dan Türkiye'ye destek!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Okuyucu Yorumları 0 yorum