Kaçan ehliyetsiz sürücü polis otosuna çarptı

Tokat’ta, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçan ehliyetsiz sürücü, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Erenler Mahallesi Çevre Yolu yakınlarında polis şüphelendiği otomobil sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçmaya başlayan sürücü bir süre polis ekipleri tarafından takip edildi. Çevre yolunda ters şeride girerek kaçmaya devam eden şüphelilerin bulunduğu otomobil çevre yolundan Parkende Mahallesi’ne geçti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken uyarılara uymayan sürücü kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamacada sürücü mahalle arasından yola çıkarken polis aracına çarptı. Polis aracı ile kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan sürücü E.Y. (19) ile yanındaki arkadaşı ekipler tarafından yakalandı. Maddi hasarla atlatılan kazada ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenilen genç gözaltına alındı. Trafik ekipleri tarafından sürücüye ehliyetsiz otomobil kullanmak, drift yapmak, kara yoluna ters yönden girmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 10 bin 750 lira para cezası kesti. Ayrıca araç 2 ay trafikten men edilirken adli işlem başlatıldı.



