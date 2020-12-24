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Kaçan hırsız film gibi kovalamacayla yakalandı

24.12.2020 10:19 | Son Güncelleme:
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Mersin polisi, açık ceza evinden kaçan ve 1 ay içinde 4 hırsızlık yapan 1 kişiyi, film gibi kovalama sonucu yakaladı.

Mersin polisi, açık ceza evinden kaçan ve 1 ay içinde 4 hırsızlık yapan 1 kişiyi, film gibi kovalama sonucu yakaladı. Çaldığı motosiklet ile polisten kaçarken kaza yapan hırsızlık şüphelisi, vatandaşların da yardımıyla kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde devriye attığı sırada motosiklet süren bir kişiden şüphelendi. Bunun üzerine şahsı takibe alan ekipler, bir süre sonra durdurmak istedi ancak şüpheli kaçmaya başladı. Kaldırımdan geçerek ters yöne giren ardından Tulumba Köprüsüne çarparak kaza yapan şahıs, yaya olarak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine şahsı takibi sürdüren polisler, çevreden geçen bir vatandaşın otomobiliyle kovalamaya devam etti. Gecenin de karanlığından faydalanan şüpheli, izini kaybettirdi.
Ardından bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce de aynı suçlardan kaydı bulunan ve ceza evi firarisi Tahir A. olduğunu belirledi. Ayrıca şahsın detaylı sorgulamasında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Şahsın Turgut Reis Mahallesi’ndeki adresine operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise çalıntı bilgisayar monitörü, motosiklet, televizyon ve bisiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

Güvenlik kameraları saniye saniye görüntüledi
Öte yandan, şahsın motosiklet ile kaza yapma anı ve yaya olarak kaçması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre motosiklet ile ara sokaktan hızlıca çıkan şüpheli, duvara çarparak kaza yapıyor. Ardından yaya olarak kaçan şüpheliyi polisler, çevreden geçen bir vatandaşın otomobiliyle takip ediyor. Gecenin karanlığından da faydalanan şahıs, ara sokaklara girerek izini kaybettiriyor. Şüphelinin ayrıca bir eve girme anı da kameralara takıldı. Önce evin önünde bir süre gezen şahıs, ardından duvardan atlayarak evin içine giriyor.

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