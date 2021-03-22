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Kaçan katil zanlısı koca saklandığı evde yakalandı

22.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkararak eşini tabancayla öldüren şahıs, saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkararak eşini tabancayla öldüren şahıs, saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı. Cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılan kadını teşhis etmek için gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia Doğan isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi B.D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı. Motosikleti bir süre takip eden B.D., tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia Doğan ve motosiklet sürücüsü H.B. yaralanırken, B.D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia Doğan’ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia Doğan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak, kaçan B.D. yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

Gizlendiği adreste yakalandı
Ekipler yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı
Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri morguna konulan Doğan’ın cesedi, burada işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kadının cesedini teşhis için morga gelen yakınları sinir krizi geçirerek uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.

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