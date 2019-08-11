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Kaçan kızgın boğalar vatandaşlara zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan kızgın boğalar vatandaşlara ve sahiplerine zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa’da kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan kızgın boğalar vatandaşlara ve sahiplerine zor anlar yaşattı. Kızgın boğalar yakalama timlerince uyuşturucu iğnelerle durdurulabildi.
Şanlıurfa’da, kesilmek üzereyken kaçan, sahiplerini yaralayan ve bazı araçlara da zarar veren boğaları durduramayan vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bir türlü yakalanamayan kızgın boğalar, boğa yakalama timlerince uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildikten sonra yakalandı.
Yakalanan boğalar, kamyonetlere konularak kesimhanelere götürüldü.

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