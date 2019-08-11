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Kaçan kurbanlığı polis ve vatandaşlar yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 00:19 | Son Güncelleme

Sivas'ta bağlandığı ipi kopararak kaçan inek, polis ve vatandaşların kovalamacası sonucu yakalanarak sahibine teslim edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bağlandığı yerden ipini kopararak kaçan ve kent merkezinde bir süre kaçan kurbanlık inek, polis ve vatandaşların kovalamacası sonucu yakalandı.

Kerim Mengüç (57) Zara ilçesinden satın aldığı kurbanlığı Yenişehir Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun bahçesine bağladı. İpini koparan kurbanlık ineğin kaçtığını gören akaryakıt istasyonu çalışanları sahibine haber verdikten sonra hayvanı yakalamak için peşine düştü.

Kentin en işlek caddesi olan İstasyon Caddesi'nde bir süre kaçan inek, daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine girdi. Burada da ineği yakalamayı başaramayan vatandaşlar kaçan kurbanlığın peşinden koştu.

Kent merkezinde araç trafiğini birbirine katarak kaçan kurbanlık bir trafik polisi ile vatandaşların yardımıyla Örtülüpınar Mahallesi Arap Evliya Caddesi üzerinde yakalandı.

Bölgeye aracıyla gelen kurbanlığın sahibi Mengüç, yanında getirdiği halatla ineği bağlayıp daha sonra araca yükleyerek evine götürdü.

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inek kaçan kurbanlık Kerim Mengüç Kovalamaca polis Sivas

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