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  4. Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolduktan sonra cesedi bulunan Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolduktan sonra cesedi bulunan Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

23.07.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı bulmaya çalışırken kaybolan ve dün akşam cesedine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in otopsi işlemlerine başlandı. İlk bilgilere göre Eker'in üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği belirtildi.

Pursaklar ilçesi Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde dün akşam bulunan tıp fakültesi öğrencisi Eker'in cesedi, ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Eker'in cenazesi, otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Polis ekiplerinin Eker'in ölümüyle ilgili soruşturması devam ediyor.
Bu arada, ailenin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.

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Onur Alp Eker'in cesedine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ankara
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