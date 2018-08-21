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Kaçan kurbanlık 4 saatte yakalanabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:01 | Son Güncelleme

Trabzon'da kesim sırasında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, bir kişiyi yaraladıktan sonra 4 saatlik kovalamacanın ardından uyuşturucu iğne vurularak yakalandı

Trabzon'da kesim sırasında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, kurban yakalama timince kovalamaca sonucu yakalandı.

Ortahisar ilçesindeki Kurban Pazarı'ndan satın alınan kurbanlık boğa, aynı yerde bulunan kesim alanında sahibinin elinden kaçtı.

Kaçan kurbanlığı kovalamaya başlayan sahibi ve yakınları, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Kaçan Kurbanlıkları Yakalama Timi'ne haber verdi.

Yaklaşık 4 kilometre kaçan ve Karadeniz Sahil Yolu'na giren hayvan, çevredekilerin çabasıyla da durdurulamadı.

Kaçmaya devam eden kurbanlık, timlerin çalışması sonucu Ortahisar ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan Detay Sokak'ta sıkıştırıldı.

Yaklaşık 4 saatlik kovalamacanın ardından yakalanan boğa, iki uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla yakalanan boğa sahibine teslim edildi.

Boğanın kaçışı sırasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Karakaya Mahallesi'nde de sahibinin elinden kaçan boğa, iki kişiyi yaraladıktan sonra fındık bahçesinde yapılan iki uyuşturucu iğne ile yakalandı.

Timde görevli veterinerlerden Yakup Değermenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve 06.00'da başladıklarını belirterek, "Sabah saatlerinden itibaren olaylara müdahale ediyoruz. Şu ana kadar iki olaya müdahale ettik. Farklı mahallelerden üç şikayet daha aldık. Sorunsuz bayram geçirebilmek için çalışıyoruz." dedi.

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