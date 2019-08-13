Kaçan kurbanlık 5 gün sonra askeri bölgede bulundu

Gözden kaybolan kurbanlığı bulmak için gün boyunca arama yapan aile bireyleri tüm çabalarına rağmen sonuç alamadı.

Havalı tabancayla sakinleştirici iğne atılarak yakalanmak istenen kurbanlık, kaçışını Erzurum Havalimanı civarındaki Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde de devam ettirdi.

İlk kaçtığı yerden 15 kilometre uzaklıkta bulunan "firari" inek, uzun süren kovalamaca sonrası atılan ikinci iğne sonucu tekrar geri döndüğü askeri bölge yakınında yakalanabildi.

İğnenin etkisiyle yere düşerek sakinleşen kurbanlık, 5 günün ardından sahiplerine teslim edildi.

- "Günlerce ormanda yattık kalktık, nöbet tuttuk"

Kurbanlığın sahibi Necati Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamyonetten indirildiği sırada birkaç kişiyi yaralayarak kaçan kurbanlığı 5 gündür yakalamak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Üniversiteye ait ormanlık alanda gördükleri kurbanlığı yakalamanın kolay olmadığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Elimizden kaçarak ormanlık alana giren kurbanlığı günde bir veya iki kez görüyorduk. Ormanlık alanda her defasında elimizden kaçmayı başardı. Sanki yaban keçisi gibiydi. Günlerce ormanda yattık kalktık, nöbet tuttuk. Neyse ki devriye nöbeti tutan askerlerin ihbarıyla kurbanlığın yerini tespit ettik. Fotoğrafını gördükten sonra kurbanlığın bize ait olduğunu anladık. Yakalamaya çalıştık olmadı. İğne ile defalarca vuruldu yine düşmedi. Kurban olmak istemiyor mu bilmiyorum. Kurban Bayramı'nın da son günleri, çok şükür yakaladık."

Demir, kurban yakalama hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

