HABER

Kaçan kurbanlık boğa dereye düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 22:45 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesindeki bahçeden ipini koparıp kaçarak dereye düşen kurbanlık boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaçan kurbanlık boğa dereye düştü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesindeki bahçeden ipini koparıp kaçarak dereye düşen kurbanlık boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin bahçesine iple bağlanan boğa, ipi koparıp kaçtı. Sahibinden uzun süre kaçan kurbanlık boğa bir süre sonra Karadere'ye düştü. Boğayı dereden çıkarmak için uzun bir uğraş veren vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, halatlara bağlanarak vinçle kurtardığı boğayı sahiplerine teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Kaçan kurbanlık boğa dereye düştüKaçan kurbanlık boğa dereye düştü

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardıŞarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı
Otomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralıOtomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Falcao bombası patladı! Albayrak'la aynı karede

Falcao bombası patladı! Albayrak'la aynı karede

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.