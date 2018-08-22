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Kaçan kurbanlık boğa, otomobilin üzerine çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

ANKARA'da sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa, park halindeki otomobilin üzerine çıkıp, tavan, arka tamponu ve bagaj kısmına zarar verdi.

Kaçan kurbanlık boğa, otomobilin üzerine çıktı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa, park halindeki otomobilin üzerine çıkıp, tavan, arka tamponu ve bagaj kısmına zarar verdi.
Çankaya ilçesi İncesu Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın ilk günü, kesim yerine götürülen boğa, sahibinden elinden kurtulup kaçtı. Boğa, mahalle arasında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mahallelinin peşine düştüğü boğa, park halindeki 06 F 6688 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Otomobilin tavan kısmını çökerten, arka tampon ile arka camını kıran boğa, güçlükle yakalandı.

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