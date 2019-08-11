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Kaçan kurbanlık boğa sakinleştirici iğne ile yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kesime götürülürken sahibinin elinden kaçıp, bir evin bahçesine giren boğa, kurban yakalama timi tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilip yakalandı.

Kaçan kurbanlık boğa sakinleştirici iğne ile yakalandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kesime götürülürken sahibinin elinden kaçıp, bir evin bahçesine giren boğa, kurban yakalama timi tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilip yakalandı.
8 Şubat Mahallesi’nde yaşayan Musa Işık'ın kurban kesim noktasında götürmek istediği boğa, kaçtı. Koştuğu sokaklarda vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan boğa, bir evin bahçesine girdi. Işık ve çevredekiler, bir türlü sakinleşmeyen boğayı yakalayamayınca 'kurban yakalama timi'nden yardım istedi. Hayvanat bahçesi görevlilerinden oluşturulan tim, boğayı, tabanca ile 3 sakinleştirici iğne atarak etkisiz hale getirildi. Boğa daha sonra sahipleri tarafından kesim noktasına götürüldü.

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Kaçan kurbanlık boğa sakinleştirici iğne ile yakalandıKaçan kurbanlık boğa sakinleştirici iğne ile yakalandıKaçan kurbanlık boğa sakinleştirici iğne ile yakalandıKaçan kurbanlık boğa sakinleştirici iğne ile yakalandı

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