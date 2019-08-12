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Kaçan kurbanlık dana markete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 23:45 | Son Güncelleme

Kaçan kurbanlık dana markete girdi

Adıyaman'da, kamyonetin kasasından kaçan kurbanlık dananın markete girmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Aydın Karadaş, Altınşehir Mahallesi'nde kurban pazarından aldığı 750 kilogram ağırlığındaki danayı kesime götürmek için kamyonetin kasasına bindirmek istedi.

Sahibinin elinden kaçan dana, mahalledeki bir markete girdi. Markette alışveriş yapanlar, marketteki danayı görünce korku dolu anlar yaşadı.

Dana bir süre gezdikten sonra marketin cam kapısını kırarak dışarıya çıktı ve kaçmaya devam etti.

Yaşananlar marketin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kurbanlık dana Altınşehir Mahallesi'ndeki boş arazide Adıyaman Belediyesine ait kurban yakalama timinin yardımlarıyla uyuşturularak etkisiz hale getirildi. Kamyonete bindirilen dana sahibine teslim edildi.

Market çalışanlarından Sümeyya Yoldaş, AA muhabirine, dananın markete girdiği sırada kasada olduğunu ve müşterilerle ilgilendiğini belirterek, "Dana içeri girdikten sonra marketi bir süre gezdi. Biz de korku ile marketin arkasına sığındık. Bayağı korktum. Yaralanan olmadı ama üzerimize geldi. Dana daha sonra marketin cam kapısını kırarak dışarı çıktı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Dana market

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