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Kaçan kurbanlık iğneyle sakinleştirilerek yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 20:35 | Son Güncelleme

Balıkesir'de sahibinin elinden kaçan dana, Hayvan Sağlığı ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçan kurbanlık dana, uyuşturucu iğneyle sakinleştirerek yakalandı.

Çamcı Mahallesi'nde sahipleri tarafından götürülmek istenen kurbanlık dana, zeytin bahçesine kaçtı. Yaklaşık bir saatlik çabaya rağmen danayı yakalayamayan sahipleri, Edremit Belediyesi Hayvan Sağlığı ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, danayı havalı tüfekle atılan uyuşturucu iğneyle sakinleştirerek yakaladı.

Daha sonra sahipleri danayı götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Dana Edremit kurbanlık

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