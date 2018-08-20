Kaçan kurbanlık iğneyle sakinleştirilerek yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçan kurbanlık dana, uyuşturucu iğneyle sakinleştirerek yakalandı.

Çamcı Mahallesi'nde sahipleri tarafından götürülmek istenen kurbanlık dana, zeytin bahçesine kaçtı. Yaklaşık bir saatlik çabaya rağmen danayı yakalayamayan sahipleri, Edremit Belediyesi Hayvan Sağlığı ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, danayı havalı tüfekle atılan uyuşturucu iğneyle sakinleştirerek yakaladı.

Daha sonra sahipleri danayı götürdü.

