HABER

Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırdı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

OLAY ANI KAMERADA Antalya'nın Serik ilçesinde kaçan kurbanlık keçinin, beyaz eşya dükkanının camını kırdığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırdı (2)

OLAY ANI KAMERADA
Antalya'nın Serik ilçesinde kaçan kurbanlık keçinin, beyaz eşya dükkanının camını kırdığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mağazaya giren keçinin bir süre sonra camı kırıp dışarı çıktığı görüldü.
'KURBANLIĞIMIZ BİZE PAHALIYA MAL OLDU'
Hayvanın sahibi Celal Yılmaz, "Evde bağlı olan hayvanım ipinden boşanıp kaçıyor. Arkasından yakalamak için peşine düştüğümüz kurbanlığımız arkadaşın dükkanına girdi. Panikleyen kurbanlığımız, kırdığı iş yerinin camından çıktı. Kurbanlığımız bize pahalıya mal oldu. 850 TL'ye almıştım. Cam için iş yeri sahibine 1500 lira ödedim" dedi.
'İŞ YERİMİN CAMLARINI KIRARAK, DIŞARI KAÇTI'
İş yeri sahibi Ersoy Şahin de "İş yerimize başı boş bir hayvan girdi. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların bulunduğu iş yerimizde bulunanlara 'Dokunmayın, herhangi bir zarar vermesin' dedim. Ancak keçi iş yerimin camlarını kırarak, dışarı kaçtı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırdı (2)Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırdı (2)Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırdı (2)Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırdı (2)

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Antalya otogarında valiz içinde Boa yılanı ele geçirildiAntalya otogarında valiz içinde Boa yılanı ele geçirildi
Bakan Yardımcısı İnce: 64 bin trafik ekibiyle, 116 bin personel sahadaBakan Yardımcısı İnce: 64 bin trafik ekibiyle, 116 bin personel sahada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Kütahya 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Kütahya için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Konya 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Konya için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Kocaeli 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Kocaeli için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Kırşehir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Kırşehir için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Kırklareli 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Kırklareli için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Kırıkkale 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Kırıkkale için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.