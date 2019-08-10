Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırıp, mağazaya girdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaçan kurbanlık keçi, beyaz eşya dükkanının camını kırıp içeri daldı. Keçi güçlükle yakalanırken, sahibi, kırılan camın parasını ödedi.

Serik'te bir evin bahçesinde bağlı bulunan kurbanlık keçi, ipten kurtulup, kaçtı. Keçi, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde hızla koşan keçi, bir beyaz eşya mağazasının büyük vitrin camını kırarak içeri daldı. Peşinden koşan sahibi ise içeride hayvanı yakalamayı başardı.

Hayvanda herhangi bir yaralanma olmazken, sahibi kırılan camın parasını ödedikten sonra keçiyi alıp, evinin yolunu tuttu.

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