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Kaçan kurbanlık koç, karayolunda 4 kilometre koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2020 11:55 | Son Güncelleme

Bursa’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, karayolunda yaklaşık 4 kilometre koştu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaçan kurbanlık koç, karayolunda 4 kilometre koştu

Dürdana Mahallesi’nde sabah saatlerinde kesileceği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, Gemlik karayoluna çıkarak, koşmaya başladı. Koçun kaçma anı bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaklaşık 4 kilometre koştuktan sonra sahibi tarafından yakalanan koç, kamyonete bindirilerek götürüldü.

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BOĞA BELEDİYE EKİPLERİNCE YAKALANDI

Kestel ilçesinde sabah saatlerinde sahibinin bahçeye getirdiği boğa, ipinden kurtularak kaçtı. Sahipleri boğayı yakalayamayınca durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 1 saat süren çalışmalar sonucunda kaçan boğayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirip, yakaladı. Yakalanan kurbanlık boğa sahibine teslim edildi.

DHA

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