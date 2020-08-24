HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçan kurbanlık koyun 24 gün sonra bulundu

Kaçan kurbanlık koyun 24 gün sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çal ilçesinde bir vatandaşın 2 kurbanlık koyunu arife günü kayboldu. Kurban Bayramı'nın ilk günü bulunan koyunların ikincisi, 24 gün sonra sosyal medya aracılığıyla sahibine ulaştırıldı.

Kaçan kurbanlık koyun 24 gün sonra bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce 30 Temmuz 2020 günü Yusuf Ayaztepe 2 adet kurbanlık koyun satın aldı. Eve getirerek kapalı alana koymak istediği sırada koyunlarını kaçıran Ayaztepe, belli bir süre aradıktan sonra koyunlarından birini bularak eve geriye döndü. Ayaztepe, 1 adet daha kurbanlık satın alarak Kurban Bayramı günü koyunlarını keserek ibadetini yerine getirdi. Arife gününden yaklaşık 24 gün sonra aynı mahallede oturan Akif Horoz, sabahın erken saatlerinde koyunlarını otlamaya çıktığı ve sürünün arasına bir yabancı koyunun girdiğini fark etti. Sürüye takılan koyun ile birlikte ahıra dönen Horoz, sosyal medya üzerinden koyun bulduğunu paylaştı. Bunu duyan Ayaztepe, koyunu bulan Horoz’un yanına giderek kendisinin olup olmadığına baktı. Koyunun özelliklerine bakarak üzerine boya ile tüylerine ‘Y’ harfini yazdığını ve kendi koyunu olduğunu anladıktan sonra teslim aldı.

Umudunu kestiği hayvanına 24 gün sonra kavuşmanın sevincini yaşayan Yusuf Ayaztepe, “30 Temmuz günü, 2 tane kurbanlık aldım 2’sini bir kaçırdık birini bulduk. Bulduğumuzu bağladık, diğerini bulamadık ayın 22’sinde sabah Akif Horoz’dan bir haber aldım. Koyun olduğunu ve bulduk. Kurban Bayramında bir tane daha aldım, o gün sabah bir tane daha bularak aldım ve kestim” dedi.

'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE PAYLAŞIMDA BULUNDUM'

AW097135_02

Koyunlarını otlatmaya çıkan ve aralarına karışan yabancı hayvanın sahibine sosyal medya aracılığıyla ulaşan Akif Horoz ise “Yusuf Abi kurbanlık almış, tabi bu hayvanı ellerinden kaçırmışlar, kırsal bir bölgeye kaçmış kayalık bir bölgeye, Çal Kanyonu’nun olduğu yerde su falan olduğu için burada hayvan yaşamış. Bende küçük çapta bir hayvancılık yaptığım için hayvanları o taraflara gezmeye götürmüştüm. Sabah saat 6 gibi benim koyunların içerisine girdi tabi bende önce şaşırdım bu hayvan buraya nereden geldi falan diye, sonra benim hayvanlar ile beraber ahırıma getirdim. Ahırdan sonra sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundum. Köyümün, halkımın bende çoğu kayıtlı olduğu için bende bir yayın yaptım ‘Bir küçükbaş hayvan bulunmuştur’ diye. Yusuf ağabeyim geldi, özelliklerini sordu ve kendisi de bildiği için teslim ettim, nasibinde varmış, geri bulduk tabi koyunun orada 24-25 gün yaşaması doğal bir muhteşemlik Allah’tan bulundu, teslim edildi” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
Flaş iddia: Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildiFlaş iddia: Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Fatih Portakal yerine geleceği söylenen Selçuk Tepeli kimdir?Fatih Portakal yerine geleceği söylenen Selçuk Tepeli kimdir?
En Çok Okunan Haberler
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu
Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
İlginizi Çekebilir
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Diğer Haberler
Giresun'daki sel felaketinden acı haber! Ölü sayısı 8'e yükseldi
Giresun'daki sel felaketinden acı haber! Ölü sayısı 8'e yükseldi
İzmir Seferhisar'daki yangında bilanço ağır: 58 araç yandı, 2 milyon TL’nin üstünde hasar var
58 araç yandı, 2 milyon TL’nin üstünde hasar var
Bolu Valisi Ümit: Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız
Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız
FOX TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli mi getirildi? 'Doğan Şentürk' açıkladı iddiası
Flaş iddia: Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
FOX TV’de Fatih Portakal yerine geleceği iddia edilen Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında?
Fatih Portakal yerine geleceği söylenen Selçuk Tepeli kimdir?
İstanbul Sözleşmesi Sadece Kadın Haklarını Kapsamıyor! Bakın detayları nelermiş?
İstanbul Sözleşmesi sadece kadın haklarını kapsamıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.