Kaçan kurbanlık koyun 24 gün sonra bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce 30 Temmuz 2020 günü Yusuf Ayaztepe 2 adet kurbanlık koyun satın aldı. Eve getirerek kapalı alana koymak istediği sırada koyunlarını kaçıran Ayaztepe, belli bir süre aradıktan sonra koyunlarından birini bularak eve geriye döndü. Ayaztepe, 1 adet daha kurbanlık satın alarak Kurban Bayramı günü koyunlarını keserek ibadetini yerine getirdi. Arife gününden yaklaşık 24 gün sonra aynı mahallede oturan Akif Horoz, sabahın erken saatlerinde koyunlarını otlamaya çıktığı ve sürünün arasına bir yabancı koyunun girdiğini fark etti. Sürüye takılan koyun ile birlikte ahıra dönen Horoz, sosyal medya üzerinden koyun bulduğunu paylaştı. Bunu duyan Ayaztepe, koyunu bulan Horoz’un yanına giderek kendisinin olup olmadığına baktı. Koyunun özelliklerine bakarak üzerine boya ile tüylerine ‘Y’ harfini yazdığını ve kendi koyunu olduğunu anladıktan sonra teslim aldı.

Umudunu kestiği hayvanına 24 gün sonra kavuşmanın sevincini yaşayan Yusuf Ayaztepe, “30 Temmuz günü, 2 tane kurbanlık aldım 2’sini bir kaçırdık birini bulduk. Bulduğumuzu bağladık, diğerini bulamadık ayın 22’sinde sabah Akif Horoz’dan bir haber aldım. Koyun olduğunu ve bulduk. Kurban Bayramında bir tane daha aldım, o gün sabah bir tane daha bularak aldım ve kestim” dedi.