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Kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 17:47 | Son Güncelleme

Kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de kaçan kurbanlık boğa, belediye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Acar kurban satış alanından aldığı boğayı, nakil sırasında elinden kaçırdı. Kaçan boğa, Ataşehir'deki Çamaşırcı Deresi'ne girdi.

Haber verilmesi üzerine itfaiye ve Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen boğa, kement yardımıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.

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Ataşehir'de kaçan boğa

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