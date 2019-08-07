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Kaçan kurbanlıkları yakalamak için "drone"lu özel ekip

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:45 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, Kurban Bayramı boyunca kaçan hayvanların yakalanması için drone destekli çalışma yürütecek özel ekip oluşturuldu - Yaklaşık 1 aydır koşturmacalara karşı dayanıklılık kazanabilmek için günlük sporcu gibi antrenman yapan ekip, tatbikatlar da gerçekleştiriyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bayram boyunca kaçan kurbanlıkların yakalanması için drone desteğiyle çalışacak özel ekip kuruldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkların yakalanması için 20 kişilik özel tim oluşturuldu.

Hayvanat Bahçesi içinde tatbikat yapan ekip, senaryo gereği ellerindeki tüfekte bulunan iğne ve kementlerle hayvanları yakalamaya çalıştı. Tatbikatta ekip, başarılı bir şekilde hayvanları yakaladı.

Bayram süresince olası herhangi bir müdahale sırasında yorgun düşmemek için yaklaşık 1 aydır antrenman yapan ekip, dubalardan oluşan parkurda koşup, ısınma hareketleriyle de zinde kalmaya çalışıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekibin 20 personel ve 5 araçtan oluştuğunu kaydetti.

Bayram boyunca kaçan hayvanların, halatla ya da anestezi iğnesiyle bayıltılarak yakalanıp sahiplerine teslim edileceğini belirten Özsöyler, "Bununla birlikte vatandaşların daha huzurlu, daha güvenli bir bayram geçirmelerini sağlayacağız. Ekibimizde de veteriner hekim, uyuşturucu iğne atan tüfekleri kullanan personelimiz ve yakalama halatı kullanan personelimiz olacak." dedi.

Özsöyler, ekipten kaçan hayvanların ise drone ile takip edileceğini aktardı.

Celal Özsöyler, hayvanat bahçesinde bayram boyunca veteriner hekimin görev yapacağını, kesilen hayvanın etinden herhangi bir şüphe duyanların veterinere göstererek etinin sağlıklı olup olmadığını kontrol ettirebileceğini sözlerine ekledi.

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Celal Özsöyler Gaziantep kurban yakalama timi kurbanlık

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