Kaçan kurdu bulma çalışmalarında 'asılsız ihbar' sorunu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdu arama çalışmaları gece gündüz sürerken, asılsız ihbarlar ekiplerin işini zorlaştırdı. Bazı kişilerin sokak köpeklerinin fotoğrafını çekerek kurt gördükleri yönde ihbarda bulundukları öğrenildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde uzun süredir beslenen kurtlardan 2 yaşındaki dişi olanı, diğerleriyle sürekli boğuşması üzerine başka bir kafese nakledildi. Nakledildiği kafesten 5 gün önce akşam saatlerinde kaçan dişi kurt, kısa sürede ormanlık alanda izini kaybettirdi. Hayvanat bahçesi görevlileri başta olmak üzere polis ve jandarma ekiplerinin de çevrede başlattığı arama çalışmaları gece gündüz sürüyor. Şu ana kadar tesadüfen yolda kurdu görüntüleyen bir kişi dışında, hayvanın izine rastlayan olmadı. ASILSIZ İHBARLAR İŞLERİ ZORLAŞTIRDI Diğer yandan, arama çalışmalarına destek vermek isteyen çok sayıda kişinin ihbarda bulunduğu, ancak bu ihbarların tamamına yakınının asılsız olduğu öğrenildi. Asılsız ihbarların arama çalışmalarını yürüten ekiplerin işini zorlaştırdığı kaydedildi. Kurdu Kemer'de, Burdur karayolu üzerine gördüğünü ifade ederek ihbarda bulunanlar olduğunu belirten ekipler, kurdun o kadar mesafeyi kısa sürede katetmesinin imkansız olduğunu anlattı. Ekipler, kendilerine gelen ihbarlardaki fotoğrafların sokak köpeklerine ait olduğunu ifade etti. Kaçan kurtla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Kurdun hayvanat bahçesinde dünyaya geldiği ve bakıcılarla sürekli iç içe olması nedeniyle yırtıcı özelliklerini kaybettiği, çoğunlukla insanlardan kaçtığı öğrenildi. Elektrikli tellerle çevrili yuvada yaşayan 3 üyeli kurt ailesinin ise günlük yaşantılarına devam ettikleri görüldü. Tellere oldukça uzakta duran kurt ailesini görmek isteyen ziyaretçilerin büyük çaba harcaması gerekiyor.

