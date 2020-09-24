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Kaçan otomobili kovalayan ekip otosu kaza yaptı: 2 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 08:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kaçan otomobili kovalarken kaza yapan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Onikişubat ilçesi Uzunoluk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta kaçan otomobili kovalarken kaza yapan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Onikişubat ilçesi Uzunoluk Caddesi üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 01 SF 242 plakalı otomobili durdurmak istedi. “Dur” ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Kaçan otomobilin peşine düşen polisler, kovalamaca sırasında kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu
refüje çıkan otomobildeki 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Kaçan otomobil sürücü diğer polis ekipleri tarafından yakalandı.

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