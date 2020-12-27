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  4. ’Kaçan şoför bendim’ dedi, bahanesi kimseyi ikna edemedi

’Kaçan şoför bendim’ dedi, bahanesi kimseyi ikna edemedi

27.12.2020 08:01 | Son Güncelleme:
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Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda ticari taksi kaza yaptı.

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda ticari taksi kaza yaptı. Önce trafik levhasını deviren sürücü, ardından ağaca çarparak durdu. Olay yerine sonradan gelen bir şahıs, sürücünün kendisinin olduğu ehliyeti almak için eve gittiğini iddia etti.
Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde Acıpayam Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 T 0272 plakalı ticari taksi sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü saatlerde boş olan ana yolda kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yol kenarında bulunan trafik levhasını adeta biçti. Daha sonra refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza yapan sürücü ise aracı bırakarak kaçtı. Yolda aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede sürücüyü aramasına rağmen bulamadı. Polis ekipleri çevrede kaçan şahsı arama çalışmaları başlatırken, olay yerine bir araçla gelen şahıs, sürücünün kendisi olduğunu iddia etti. Şekeri yükseldiğini belirten şahıs, “Kazayı ben yaptım. Müşteri ile tartışınca şekeri yükseldi. Daha sonra kaza yaptım. Ehliyetim yanımda yoktu, eve giderek ehliyetimi aldım” dedi.
Polis ekiplerini ikna edemeyen şahıs daha sonra aracın çekilmesini izledi. Bir süreliğine trafiğe kapatılan anayol, sahipsiz aracın otoparka çekilmesinin ardından normale döndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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