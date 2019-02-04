HABER

Kaçan topu almaya giden öğrenciye köpek saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 17:20 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, dışarı kaçan topu almak için okul bahçesinden dışarı çıkan 10 yaşındaki Ensar A.'ya köpek saldırdı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, dışarı kaçan topu almak için okul bahçesinden dışarı çıkan 10 yaşındaki Ensar A.'ya köpek saldırdı. Küçük çocuk hafif yaralandı.
Olay, Başiskele Seymen Mahallesi'nde bulunan Kartonsan İlkokulu önünde meydana geldi. 3'üncü sınıf öğrencisi Ensar A. teneffüste arkadaşlarıyla top oynarken, dışarı kaçan topu almak için okul bahçesinden dışarı çıktı. Okul duvarından atlayan çocuğa sokak köpeği saldırdı. Öğrencilerine köpeğin saldırdığını gören öğretmenlerin müdahalesi ile köpek kaçtı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekibinin köpeğin ısırması sonucu kolundan yaralanan Ensar A.'ya ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ensar A. tedavi altına alındı.

PARTNER Uykusuzluk problemi çekiyorsanız bir de bunu deneyin Uykusuzluk problemi çekiyorsanız bir de bunu deneyin
İzmir Devlet Tiyatrosu Bornova Sahnesi'nin perdelerini açıyorİzmir Devlet Tiyatrosu Bornova Sahnesi'nin perdelerini açıyor
Salda Gölü'ne millet bahçesine CHP'li başkandan destekSalda Gölü'ne millet bahçesine CHP'li başkandan destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.