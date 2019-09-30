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Kaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu madde çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan iki kişi, kimlik sorgulaması sırasında kaçmaya başladı.

Davut CAN- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan iki kişi, kimlik sorgulaması sırasında kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler yakalanırken, anahtarını yere düşürndükleri, başka yerde park halinde bulunan minibüste yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılarının olduğu belirtildi.

Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece, hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi yolda yürürken durdurdu. Polis, durdukları kişilere kimlik sorgulaması yaptığı sırada, şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan iki kişiden biri yere bir aracın anahtarını düşürdü. Polis önce şüphelilerden birini, bu kişinin ifadesi doğrultusunda da, kaçarken anahtarı düşüren diğerini yakaladı. Daha önce de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkaları bulunan şüphelilerin anahtarını düşürdüğü, 35 KZ 245 plakalı minibüsün yerini belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada, yaklaşık 1 ton skunk ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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