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Kaçarken attıkları poşetten 2 bin yıllık tarih çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 21:45 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden atılan poşetin içinden Roma dönemine ait 2 bin yıllık gümüş sikke çıktı.

Ömer KOÇ/ELBİSAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden atılan poşetin içinden Roma dönemine ait 2 bin yıllık gümüş sikke çıktı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Elbistan-Malatya Karayolu'nun Söğütlü Mahallesi yol ayrımında kontrol noktası oluşturdu. Bir otomobil kontrol noktasına yaklaştığı sırada karayolundan tali yola geçti. Uygulama yerindeki polisler şüphelenerek aracın peşine düşerken, bu sırda otomobilden dışarı poşet atıldı.

4 FARKLI İMPARATOR DÖNEMİNE AİT

Kovalamacının sonunda durdurulan araçtaki M.I. gözaltına alınırken, poşetten 56 gümüş sikke çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemede sikkelerin 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı. Sikkelerin Roma döneminin 4 farklı imparatoru zamanında basıldığı belirlenirken. M.I. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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