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Kaçarken ayakkabılarını çıkaran hırsızlık şüphelisi, adliyeye polisin verdiği terlikle çıktı

03.02.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Kaçarken ayakkabılarını çıkaran hırsızlık şüphelisi, adliyeye polisin verdiği terlikle çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çaldığı otomobille filmleri aratmayan kovalamayla yakalanan Mahir T.'nin, 9 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Kaçarken ayakkabılarını çıkaran Mahir T., adliyeye polislerin verdiği terlikle çıktı. Mahir T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde önceki gün saat 03.00 sıralarında park halindeki otomobil çalındı. Otomobil sahibinin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, trafik ve karakol ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Polis, mobese kameralarından yeri tespit edilen otomobilin peşine düştü. Aşağı Pazarcı Mahallesi'nden çıktıktan sonra sürücü, Remzi Güven Caddesi'nden Yayla Mahallesi'ne geçti. Zaman zaman ters yönde ve ışık ihlali yaparak kaçan sürücünün kullandığı otomobil Remzi Güven Caddesi'nde, aşırı hız nedeniyle refüje çarparak durdu. Otomobili bırakarak yaya olarak kaçan şüpheli, ayakkabılarını da yola fırlattı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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9 SUÇTAN SABIKA KAYDI BULUNUYOR

Yapılan kimlik kontrolünde Mahir T. olduğu belirlenen şüphelinin, 5'i hırsızlık, 9 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Mahir T.'nin geçen yıl 27 Aralık'ta yine Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması olayının şüphelilerinden birisi olduğu ve sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi.

Mahir T.'ye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan 3 bin 150, ehliyetsiz otomobil kullanmak, dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve ters şeritte gitmek suçlarından 4 bin 665 olmak üzere toplam 7 bin 815 lira para cezası uygulandı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Mahir T., bugün adliyeye sevk edildi.

Kaçarken ayakkabılarını yola fırlatan Mahir T., adliyeye polislerin verdiği terlikle çıktı. Mahir T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu arada, Mahir T.'nin park edildiği yerden otomobili alıp ayrılırken görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA

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