Kaçarken ayakkabılarını çıkaran hırsızlık şüphelisi, adliyeye polisin verdiği terlikle çıktı

Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde önceki gün saat 03.00 sıralarında park halindeki otomobil çalındı. Otomobil sahibinin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, trafik ve karakol ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Polis, mobese kameralarından yeri tespit edilen otomobilin peşine düştü. Aşağı Pazarcı Mahallesi'nden çıktıktan sonra sürücü, Remzi Güven Caddesi'nden Yayla Mahallesi'ne geçti. Zaman zaman ters yönde ve ışık ihlali yaparak kaçan sürücünün kullandığı otomobil Remzi Güven Caddesi'nde, aşırı hız nedeniyle refüje çarparak durdu. Otomobili bırakarak yaya olarak kaçan şüpheli, ayakkabılarını da yola fırlattı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

9 SUÇTAN SABIKA KAYDI BULUNUYOR

Yapılan kimlik kontrolünde Mahir T. olduğu belirlenen şüphelinin, 5'i hırsızlık, 9 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Mahir T.'nin geçen yıl 27 Aralık'ta yine Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması olayının şüphelilerinden birisi olduğu ve sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi.