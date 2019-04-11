Kaçarken paraları düşüren soyguncular tutuklandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunu silahla soyduktan sonra kaçarken gasp ettikleri paraları düşüren 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Kızılcahamam'da D-750 Ankara - Bolu kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunu silahla soyup kaçan ancak polisin kısa sürede yakaladığı Yunus E. N (23), Nurettin T(23), Oğuzhan D.(19) ve Çelebi Y'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevkedilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

