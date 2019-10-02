Kaçarken polisi ezip yaralayan 4 kişilik azılı hırsızlık çetesi yakalandı

Kocaeli’de bir iş yerini soyarak 50 bin TL’lik zarar verdikten sonra kaçarken çarptıkları polis memurunu yaralayan hırsızlık çetesinin üyeleri, polisin takibi sonucu dört farklı ilde yakalandı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Temmuz günü Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir markete giren hırsızlar, 50 bin TL değerindeki sigaraları alarak kaçtı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahısların kaçtığı aracın plakasını tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların 1 gün sonra Sarımeşe bölgesinde bir iş yerini soymak isterken alarmın çalması sonucu kaçtığını belirleyen ekipler bölgede tedbir aldı. Hırsızların içinde olduğu aracın bir başka hırsızlık için Kartepe bölgesine geldiğini belirleyen ekipler, D-100 Kartepe bölgesindeki polis noktasında aracı durdurmaya çalıştı. Polis noktasındaki trafik polisine çarparak kolunu ve elmacık kemiğini kırarak yoluna devam eden hırsızlar bir kez daha gözden kayboldu.