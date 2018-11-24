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Kaçırdığı kız çocuğuyla birlikte akrabasının evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 17:00 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, S.G.'yi (14) kaçıran ve kız çocuğunun babası Ercan G.'nin (35) av tüfeğiyle öldürülmesi olayına karışan Uğur D.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, S.G.'yi (14) kaçıran ve kız çocuğunun babası Ercan G.'nin (35) av tüfeğiyle öldürülmesi olayına karışan Uğur D. (25), polisin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. S.G. de aynı operasyonla kurtarılarak Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurduna teslim edildi.

Geçen 3 Kasım'da meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Ercan G., kızı S.G.'nin, Uğur D. tarafından kaçırıldığını öğrendi. Bunun üzerine Uğur D.'nin Güneş Mahallesi'ndeki evine giden Ercan G., kızının getirilmesini istedi. Bu sırada Ercan G. ile Uğur D. ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ercan G., Uğur D.'nin akrabası H.K.'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Uğur D. ve S.G. ise olayın ardından kayıplara karıştı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri yaptıkları araştırmada Uğur D.'nin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki akrabalarının yanında olduğu bilgisini aldı. Ekipler düzenlediği operasyonla Uğur D.'yi gizlendiği evde gözaltına alırken, S.G.'yi de kurtardı.

İddiaya göre; ailesi tarafından kabul edilmeyen S.G., Elbistan'da Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurduna teslim edildi. Uğur D., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık raporu için Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirildi. Uğur D., gazetecilere, "Babasının öldürülmesiyle alakam yok" dedi. Uğur D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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