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Kaçırdıkları kişiyi tehdit edip cep telefonuyla o anları kaydettiler

10.03.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan U.Y.’yi kaçırıp, eşine sosyal medyadan mesaj attığını öne sürerek tehdit edip para talep ettiği iddia edilen K.G. ile yanındaki 3 kişi hakkında iddianame hazırlandı. 4 kişinin, U.Y.’yi tehdit ettikleri anların görüntüleri de dosyaya eklendi.

Akyazı ilçesinde 10 Kasım 2020 tarihinde U.Y.’yi telefonla arayan K.G. görüşmek istedi. Olumsuz yanıt alan K.G., İ.M., A.G. ve M.C.K.'yi de yanına alarak U.Y.’yi evinin önünden araçla kaçırdı. K.G., ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi’ndeki ormanlık alana götürdükleri U.Y.’nin cep telefonunu aldı, eşi A.M.G.’ye mesaj attığını iddia ederek onu silahla öldürmekle tehdit etti. Daha önce de U.Y.’den para talep ettiği iddia edilen K.G.'nin, uyuşturucu kullanarak tehditte bulunduğu anlar, aynı araçta bulunan başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından U.Y. şikayette bulununca gözaltına alınan 4 kişinin ifadesi alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

"PASAPORTUM HAZIR, SENİ ÖLDÜRÜP GİDERİM"

U.Y.’nin savcılıkta verdiği ifadede, K.G. ve beraberinde bulunan kişilerin kendisini kaçırdıktan sonra sopa ve silahla darbettiğini, K.G.’nin kendisini ölümle tehdit ederek “Pasaportum hazır, seni öldürüp giderim” dediğini söyledi. Cep telefonu görüntüsünde K.G.’nin yanında getirdiği silahı arabanın arka koltuğuna koyduğu ve U.Y.’yi tehdit ederek aldıkları cep telefonundan sosyal medya mesajlarını kontrol ettiği, bu sırada da uyuşturucu kullandığı görüldü.

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüpheliler K.G., İ.M., A.G. ve M.C.K.’nın ‘Birden fazla kişiyle birlikte gece vakti silahla yağma’ ve ‘Birden fazla kişiyle silah zoruyla tehdit ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi. (DHA)


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