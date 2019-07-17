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Kaçırılan denizcilerden hala haber yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

NİJERYA'da korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Paksoy 1 isimli gemiden kaçırılan 10 Türk denizciden hala haber alınamıyor.

Şahin BOZKURT - Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA)- NİJERYA'da korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Paksoy 1 isimli gemiden kaçırılan 10 Türk denizciden hala haber alınamıyor. Kadıoğlu Denizcilik yetkilileri ise korsanlardan bir fidye talebi gelmediğini ve mürettebata ulaşmak için gerekli tüm girişimlerin gerçekleştirdiklerini belirtti. Nijerya açıklarında deniz korsanları tarafından saldırıya uğrayan Paksoy-1 gemisinin şirketinden açıklama yapıldı. Kaçırılan 10 mürettebat için bir fidye talebi gelmediğini söyleyen Kadıoğlu Denizcilik A.Ş Operasyon Müdürü Numan Paksoy, "Dün gece geç saatlere kadar buradaydık. Telefonlarımız açık. Kontak olur diye bekledik. Henüz daha gelen bir talep yok. Bir gelişme olduğunda tekrar bildireceğiz. Sağsalim kurtulmaları için hükümetimiz, bütün birimler uğraşıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bize çok detay vermiyorlar bir şeyler yapıldığını söylüyorlar ama bize ulaşmış net bir şey yok. Detayları paylaşmıyorlar" dedi. Denizcilerle kaçırılmadan önce Douala Limanı'nda irtibat kurduklarını söyleyen Paksoy, "Ayın 13'ünde en son görüşmüştük. Ondan sonra bir daha görüşemedik. Açık denize çıkınca genelde yazışmayla oluyor sesli görüşmüyoruz. Mesaj gelmediği için şüphelenip olayı araştırınca vakıf olduk" diye konuştu. "PSİKOLOJİK BASKI OLUŞTURMAK İÇİN BEKLETİYORLAR" Deniz korsanlarından henüz bir talebin gelmediğini söyleyen Paksoy, "Psikolojik baskı oluşturmak için bekletiyorlar böyle talepleri. Herhalde o süreci yaşıyoruz şu anda. Çok kısa bir süre içinde geleceğini ümit ediyoruz" dedi.

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