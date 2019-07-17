HABER

Kaçırılan denizcinin kardeşi: “Bir umut içerisinde bekliyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

Nijerya’da korsanların hedefi olan ve içerisinde tamamı Türk vatandaşı olan gemi ve mürettebattan sağlıklı haber alınamazken, Ordulu denizci Serdar Çetinkaya’nın ailesi de endişe içerisinde bekliyor.Kamerun’un Douala Limanı’ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı’na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.

Kaçırılan denizcinin kardeşi: “Bir umut içerisinde bekliyoruz”

Nijerya’da korsanların hedefi olan ve içerisinde tamamı Türk vatandaşı olan gemi ve mürettebattan sağlıklı haber alınamazken, Ordulu denizci Serdar Çetinkaya’nın ailesi de endişe içerisinde bekliyor.
Kamerun’un Douala Limanı’ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı’na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Tamamı Türk vatandaşı olan 18 denizci korsanlar tarafından rehin alındı, ardından da 8 denizci serbest bırakıldı. Edinilen ilk bilgilere göre yaralanma ve can kaybı yaşanmazken personellerin serbest bırakılması için çalışmalar sürüyor. Geminin kaçırılma nedeni hakkında henüz bilgiye ulaşılmazken fidye amaçlı kaçırıldığı iddia ediliyor.
Gemide bulunan Ordulu denizci Serdar Çetinkaya’da korsanlar tarafından rehin alınanlar arasında. Yaklaşık 20 yıldır denizlerde bulunan, evli ve 2 çocuk babası Çetinkaya’nın ailesi endişe içerisinde bekliyor. 46 yaşındaki denizci Serdar Çetinkaya ile görüşemeyen ailesi, bir an önce haber almak istiyor.
Kaçırılan denizci Serdar Çetinkaya’nın kardeşi Serkan Çetinkaya, şu ana kadar sağlıklı bir bilgi alamadıklarını belirtti. Çetinkaya, “Olayın gelişmesi, bize söylenen bilgi pazartesi öğlen saatlerinde geldi. Pazar günü sabaha karşı korsanlar tarafından geminin ele geçirildiği bilgisi ulaştı. Gemi ile irtibat olmadığı söylendi. Pazartesi öğleden sonra gelen bilgi geminin konsolosluklar aracılığı ile giden ekiple alındığı, korsanların gemide 8 mürettebatı bıraktığı, 10 kişiyi de alıp götürdükleri şeklinde. Sonrasında ise herhangi herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ulusal medyaya yansıdı, bakanlıklar devreye girdi. Bildiklerimiz bu şekilde” dedi.

“Bir umut bekleyiş içerisindeyiz”
“Beklemedeyiz, haliyle de endişeliyiz” diyen kardeş Çetinkaya, “Bir haber, bir umut bekleyiş içerisindeyiz. Şu an için denilecek bir şey yok, diken üstünde bekliyoruz. Yetkililer ellerinden geleni zaten yapıyorlar. Şu an irtibat yok, kaçıranların ne istediği, ne isteyeceği 3-4 gün olmasına rağmen belli değil” şeklinde konuştu.

“Söylentiler yüzde 90 fidye olduğu yönünde”
Söylentilerin, fidye amaçlı kaçırılma olabileceği yönünde olduğunu ifade eden ancak kesin bir bilgiye sahip olmadıklarına dikkat çeken Çetinkaya, “Toplamda 18 mürettebat. 8’ini bırakıp, 10’unu alıp götürmüşler. Zaten gemiye ulaşılmasın diye zarar vermişler. Şu an kesin bir bilgi olmadığı için fidye diyemiyoruz. İrtibat olmadığı için biz de bir şey diyemiyoruz. Ama söylentiler yüzde 90 fidye olduğu yönünde” ifadelerine yer verdi.
Kaçırılan denizcinin eşi ve çocuklarının da bir umutla beklediğini sözlerine ekleyen kardeş Çetinkaya, alacakları en ufak bir haberin dahi kendilerini rahatlatacağını ifade etti. Ağabeyinin yaklaşık 20 yıldır gemici olduğunu da söyleyen Çetinkaya, şimdiye kadar hiç böyle bir durumla karşılaşmadıklarını aktardı.

Kaçırılan denizcinin kardeşi: “Bir umut içerisinde bekliyoruz”

Kaçırılan denizcinin kardeşi: “Bir umut içerisinde bekliyoruz”

Kaçırılan denizcinin kardeşi: “Bir umut içerisinde bekliyoruz”

PARTNER Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı
Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yılı kutlandıAtatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yılı kutlandı
Evin ortasında taşla yaşıyorlarEvin ortasında taşla yaşıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika YKS 2019 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM açıkladı! Erişime açıldı

Kurbanlık hayvan için 'HAYSAG' mobil uygulaması

Kurbanlık hayvanlarla ilgili tüm bilgiler cebinizde olacak

Beşiktaş'taki kazada öldüğü sanılan Hiranur 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Öldüğü sanılan Hiranur 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Hakkari'de terörist mezarı kimlik tespiti için açıldı

Hakkari'de terörist mezarı kimlik tespiti için açıldı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

DEAŞ'lı kadınların yolculuğu deşifre oldu! Fransa'dan pikapla yola çıkmışlar

DEAŞ'lı kadınların yolculuğu deşifre oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.