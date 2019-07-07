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Kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 06:16 | Son Güncelleme

Adana'da gittiği düğünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırılan 18 yaşındaki genç kız, polis ekipleri tarafından mısır tarlasında bulundu - Hafif yaralı olduğu belirlenen kız, ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı

Adana'da bir yakınının düğününde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırılan genç kız, polis ekipleri tarafından mısır tarlasında bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir yakınının düğüne katılan 18 yaşındaki R.T, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobille kaçırıldı.

Yakınları R.T'nin kaçırıldığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, R.T'nin götürülebileceği yerlerde araştırma başlattı.

Ekipler çalışmalarını sürdürdüğü sırada, Gölbaşı Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasından kadın sesleri geldiği ve kadının yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ve R.T'yi üzerindeki abiye kıyafet ile tarlada bulan ekipler, hafif yaralı olduğu tespit edilen kızı ekip aracıyla Hürriyet Polis Merkezine götürdü.

Polis merkezine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan R.T, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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