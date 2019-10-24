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Kaçırılan iş adamı telefonundaki aplikasyondan bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

Polonya polisi, kaçırılan iş adamını telefonunda yüklü olan aplikasyon sayesinde kurtardı.

Polonya polisi, kaçırılan iş adamını telefonunda yüklü olan aplikasyon sayesinde kurtardı. İş adamı, 3 kişi tarafından bazı evraklara imza attırılmaya zorlanırken noterde bulundu.
Polonya’nın güneyinde yer alan Bedzin kasabasında polise, ailesi tarafından 34 yaşındaki iş adamının kayıp olduğu bildirildi. Ailenin, iş adamının kaçırılmasından şüphelendiklerini belirtmesi üzerine polis, çevre il ve ilçelerdeki emniyet birimlerini de konuya ilişkin olarak bilgilendirdi. İlk olarak kayıp iş adamının aracını arayan polis bir sonuca ulaşamadı. İş adamının can güvenliğinin tehlikede olması nedeniyle ekipler yoğun şekilde aramalarını sürdürürken kayıp iş adamının telefonunu da takibe aldı.

Zorla imza attırılırken kurtarıldı
Önce telefondan sinyal alamayan polisler kaçırılma olayının yaklaşık bir hafta sonrasında 34 yaşındaki ismi açıklanmayan iş adamının telefonundan sinyal geldiğini tespit etti. Telefonda yüklü olan telefonun lokalizasyonunu bildiren aplikasyon sayesinde sinyallerin Katowice şehrindeki bir noter dairesinden geldiğini belirleyen polis ekipleri zaman kaybetmeden söz konusu adrese baskın düzenledi. Kayıp iş adamı yaklaşık 2 milyon zloty’lik (500 bin euro) evraka imza atmak üzereyken gerçekleşen baskınla iş adamı kurtarıldı. İş adamını söz konusu evraka imza atmaya zorlayan 3 kişi ise gözaltına alındı. Yaşları 32 ile 66 arasında değişen şüphelilerin, aralarındaki iş anlaşmazlığı nedeniyle iş adamını kaçırdıkları belirlendi. Geceyi nezarette geçiren şüpheliler Jaworzno Savcılığı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iş adamına yaklaşmaları yasaklandı. Konuya ilişkin soruşturma sürerken şüphelilerin önümüzdeki süreçte 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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