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Kaçırılan kadını kurtarmaya çalışan otobüs şoförü yaşananları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 20:31 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de bir kadının, aynı işyerinde çalıştığı kişi ve beraberindeki bir başka kişi tarafından bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda gasp edildiği iddia edildi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de bir kadının, aynı işyerinde çalıştığı kişi ve beraberindeki bir başka kişi tarafından bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda gasp edildiği iddia edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, kaçırma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, Özel Halk Otobüsü şoförünün kaçırılan kadını kurtarmak için yolcularla birlikte uzun süre çaba harcadığı görülüyor. Otobüs şoförü Cüneyt Orakçı yaşananları anlattı.

Sancaktepe'de 25 Ekim günü gelen olayda iddiaya göre, Tuğba Y. adlı bir kadın, aynı işyerinden arkadaşı olan Recep Ç. ile beraberindeki Serdar G. tarafından zorla minibüse bindirilerek kaçırıldı. Ormanlık alana götürülerek çantası ve cep telefonu gasp edilen Tuğba Y., bu kişilerin elinden kurtularak kaçtı. Tuğba Y. polise giderek başına gelenleri anlatırken, kaçırma anlarının bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Özel Halk Otobüsü şoförünün kaçırılan kadını kurtarmak için yolcularla birlikte uzun süre çarpa harcadığı görülüyor. Halk Otobüsü Şoförünün, kadının kaçırıldığını gördükten sonra güzergahını değiştirip minibüsü Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'ne kadar takip ettiği, burada yakalayarak önünü kestiği kameraya yansıyor. Otobüsten inen yolcuların minibüstekilere engel olmaya çalıştığı ve minibüstekilerin araçlarını ters yönde sürerek kaçmayı başardığı da görüntüleniyor.

OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ O ANLARI ANLATTI
Otobüsün şoförü Cüneyt Orakçı yaşadıklarını anlatırken, "Durakta yolcu alıyordum. 100 metre ileride ışıklarda tesettürlü bir kadın vardı, karşıdan karşıya geçecekti. Bir siyah araç yanaştı kadının yanına. Kadını zorla içeri almaya çalıştı. O an neler olduğunu tam anlayamadım olayın. Kadın araçtan inmeye çalıştı. Kaçırmaya çalışan kişi, elindeki bezi kadının ağzına tutup onu bayıltmaya çalıştı. O an anladım kadını kaçırmaya çalıştığını. Minibüsü solladım, minibüs arkamda kaldı. Korna, selektör yaparak yol istedi benden. Yol vermedim. Yolcularla birlikte bir cesaret geldi ve yolun ortasında durdum ve aracın önünü kestim. Yolcularla birlikte o kişiye müdahale ettik. Bu sırada araç geri geri gelerek solumdan kaçtı. Bir arkadaş sert bir yumruk atarak aracın camını kırdı. Minibüs kaçtı. Hemen emniyete bir bilgi verdik. O an panik ve korku vardı ama vatandaşlık görevimizi yaptık. Sonradan öğrendik yakalanmışlar. Gözümü karartım kestim yolunu aracın" dedi.

BİRİ TUTUKLANDI
Tuğba Y.'nin şikayet sırasında verdiği ifade ve otobüsteki vatandaşın cep telefonuna kaydettiği görüntülerin ardından polis olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis, Tuğba Y.'nin işyerinden arkadaşı Recep Ç. ile beraberindeki Serdar G.'yi gasp ettikleri kadına ait eşyalarla birlikte gözaltına aldı.
Emniyette getirilen şüphelilerden Recep Ç.'nin 4 ayrı yaralama olayından dolayı poliste kaydının olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Ç., tutuklanırken Serdar G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(FOTOĞRAF)

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