Kaçırılan kadını kurtarmaya çalışan otobüs şoförü yaşananları anlattı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de bir kadının, aynı işyerinde çalıştığı kişi ve beraberindeki bir başka kişi tarafından bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda gasp edildiği iddia edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, kaçırma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, Özel Halk Otobüsü şoförünün kaçırılan kadını kurtarmak için yolcularla birlikte uzun süre çaba harcadığı görülüyor. Otobüs şoförü Cüneyt Orakçı yaşananları anlattı.

Sancaktepe'de 25 Ekim günü gelen olayda iddiaya göre, Tuğba Y. adlı bir kadın, aynı işyerinden arkadaşı olan Recep Ç. ile beraberindeki Serdar G. tarafından zorla minibüse bindirilerek kaçırıldı. Ormanlık alana götürülerek çantası ve cep telefonu gasp edilen Tuğba Y., bu kişilerin elinden kurtularak kaçtı. Tuğba Y. polise giderek başına gelenleri anlatırken, kaçırma anlarının bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Özel Halk Otobüsü şoförünün kaçırılan kadını kurtarmak için yolcularla birlikte uzun süre çarpa harcadığı görülüyor. Halk Otobüsü Şoförünün, kadının kaçırıldığını gördükten sonra güzergahını değiştirip minibüsü Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'ne kadar takip ettiği, burada yakalayarak önünü kestiği kameraya yansıyor. Otobüsten inen yolcuların minibüstekilere engel olmaya çalıştığı ve minibüstekilerin araçlarını ters yönde sürerek kaçmayı başardığı da görüntüleniyor.