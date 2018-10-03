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Kaçırılan kuaför, peçeteye yazıp, pompa görevlisine verdiği notla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 17:47 | Son Güncelleme

ANKARA'dan otomobile zorla bindirilerek, kaçırılan D.Ç.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - ANKARA'dan otomobile zorla bindirilerek, kaçırılan D.Ç. isimli kuaför, girilen akaryakıt istasyonunda, 'Beni kurtarın' yazdığı peçeteyi pompa görevlisine verdi. Polis ekipleri, nottan yola çıkıp, kadını kaçıran E.Y.'yi Aydın'ın Çine ilçesinde araçta yakalayarak, gözaltına aldı. D.Ç.'nin, Ankara'dan gelecek ailesine teslim edileceği belirtildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan D.Ç., dün markette alışveriş yaparken, yanına gelen E.Y. tarafından sürüklenerek, zorla otomobile bindirildi. Alışveriş merkezinin yetkilileri, hemen polise haber verdi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarından E.Y.'nin, kaçırdığı kadınla önce İzmir'e gittiğini buradan da Muğla yönüne geçtiğini belirledi. Ekipler, bu güzergah üzerinde yoğunlaşırken E.Y., akaryakıt almak üzere Aydın- Çine yolundaki istasyona girdi. Bu sırada D.Ç. de 'Beni kurtarın' yazdığı peçeteyi pompa görevlisine verdi. E.Y.'nin akaryakıt alıp, otomobille istasyondan ayrılmasından sonra pompa görevlisi, polise haber verdi. Görevliden plakayı öğrenen polis ekipleri, otomobille Çine'ye yaklaşıldığını belirleyince ilçe girişinde önlem aldı. Polis ekipleri, yol kontrolünde otomobilin sürücüsünü durdurdu. D.Ç., otomobili durduran polislere zorla kaçırıldığını söyledi. Bunun üzerine E.Y., gözaltına alındı. E.Y.'nin, polise verdiği ifadesinde, D.Ç.'nin kız arkadaşı olduğunu, bu durumu ailesini de bildiğini, olay günü birlikte gezdiklerini öne sürüp, "Ailesi evlenmemize izin vermiyordu. Kendisine 'Kaçarak evlenelim' dedim. Kabul etti" dediği öğrenildi.
E.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürdürülürken, D.Ç.'nin ise Ankara'dan gelecek ailesine teslim edileceği belirtildi.

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