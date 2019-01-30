Kaçırılan Rus denizcilerle iletişim kuruldu

2 Ocak’ta Benin’de bir gemiden korsanlar tarafından kaçırılan 6 Rus denizciyle ilk kez iletişim kuruldu.
2 Ocak’ta Panama bayraklı MSC Mandy gemisinde çalışan 6 Rus denizci, Batı Afrika ülkesi Benin kıyılarında kaçırılmıştı. Rusya Denizciler Birliği Başkanı Yury Sukhorukov, “Korsan grubunun temsilcileri, geminin sahibi olan şirketle iletişim kurdu. Müzakereler başlatıldı. Kaptanın, gemi sahibiyle konuşmasına izin verildi. Her şeyin aşağı yukarı doğru olduğunu, insanların kabul edilebilir koşullarda tutulduğunu doğruladı” dedi.
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