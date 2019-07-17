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Kaçırılan Türk denizcilerden hala haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 12:46 | Son Güncelleme

Nijerya’da korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Paksoy 1 isimli gemide bulunan ve kaçırılan 10 Türk denizciden hala haber alınamıyor.

Nijerya’da korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Paksoy 1 isimli gemide bulunan ve kaçırılan 10 Türk denizciden hala haber alınamıyor. Geminin sahibi olan Kadıoğlu Denizcilik yetkilileri ise şu ana kadar korsanlardan bir talep gelmediğini ve mürettebata ulaşmak için gerekli tüm girişimlerin gerçekleştirdiklerini belirtti.
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Paksoy 1 isimli gemide bulunan 10 Türk denizci korsanlar tarafından kaçırıldı. Geminin saldırıya uğradığının ortaya çıkmasının ardından yapılan tüm girişimlere rağmen hala kayıp denizcilerden haber alınamıyor.
Geminin sahibi olan Kadıoğlu Denizcilik şirketinin Operasyon Müdürü Numan Paksoy şu ana kadar kendilerine gelen hiçbir talebin olmadığını ancak gerekli tüm girişimleri yapmaya devam ettiklerini belirterek; “Dün gece geç saatlere kadar buradaydık. Telefonlarımız açık kontak olur mu diye bekledik ama gelen bir talep yok. Bir gelişme olduğunda tekrar bildireceğiz. İnşallah sağ salim kurtulmaları için hükümetimiz ve bütün birimler uğraşıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bize yapılan girişimlerden çok detay verilmiyor. Dışişleri Bakanlığı ve diğer birimler tarafından bize ulaşan net bir bilgi yok. Biz en son 13’ünde Douala limanında mürettebatımızla görüştük. Daha sonra açık denizde genelde yazışmayla irtibat sağlanıyor konuşma çok gerçekleşemiyor. Mesaj atmaları lazımdı bu mesaj gelmediği için biz şüphelenip olayı araştırdığımızda konuya vakıf olduk. Taleplerini bekliyoruz genelde psikolojik bir baskı oluşturmak için bu talepleri genelde bekletiyorlarmış herhalde öyle bir süreci yaşıyoruz. Çok kısa zamanda geleceğini bekliyoruz “diye konuştu.

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