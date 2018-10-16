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Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı ve öldürüldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

Tüyler ürperten olay Güney Afrika’nın Stellenbosch kasabasında meydana geldi. 21 yaşındaki Hannah Cornelius, kendisi gibi öğrenci olan 22 yaşındaki Cheslin Marsh’ı evine götürdü.

Evin önünde bir anda ortaya çıkan 4 erkek, Marsh’ı bıçak ve tornavidayla öldürme tehdidinde bulundu. Genç erkeği etkisiz hale getirerek bagaja kilitleyen 4 cani, daha sonra genç kadını aralarına alarak uyuşturucu kullanmaya gitti.

Güney Afrika'da vahşet'

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Burada ‘kristal meth’ kullanan çete, daha sonra Hannah Cornelius ve Cheslin Marsh’ı götürdükleri çalılıklarda hain planı uygulamaya koydu.
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Genç erkeğin kafasını taşa koyarak tuğlalarla ezdikten sonra ölüme terk ettiler.
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Genç kadına toplu tecavüz etikten sonra, onun da kafasını büyük bir taşla ezdiler ve boynundan bıçakladılar.
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Cheslin Marsh kendine geldikten sonra polisi aradı ve olay böylece ortaya çıktı.
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Vernon Witbooi (33), Geraldo Parsons (27), Nashville Julius (29) ve Eben Van Nieberk (28) mahkemeye çıkınca, korkunç detaylar da ortaya çıktı.
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Devam eden davada cezalar da sonra açıklanacak.
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Güney Afrika’da ortalama olarak günde 56 kişi öldürülürken, 110 kişiye de tecavüz ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika tecavüz cinayet

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