Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı ve öldürüldü!

Evin önünde bir anda ortaya çıkan 4 erkek, Marsh’ı bıçak ve tornavidayla öldürme tehdidinde bulundu. Genç erkeği etkisiz hale getirerek bagaja kilitleyen 4 cani, daha sonra genç kadını aralarına alarak uyuşturucu kullanmaya gitti.

Güney Afrika'da vahşet'

1 / 11 Burada ‘kristal meth’ kullanan çete, daha sonra Hannah Cornelius ve Cheslin Marsh’ı götürdükleri çalılıklarda hain planı uygulamaya koydu.

2 / 11 Genç erkeğin kafasını taşa koyarak tuğlalarla ezdikten sonra ölüme terk ettiler.

3 / 11 Genç kadına toplu tecavüz etikten sonra, onun da kafasını büyük bir taşla ezdiler ve boynundan bıçakladılar.

4 / 11 Cheslin Marsh kendine geldikten sonra polisi aradı ve olay böylece ortaya çıktı.

5 / 11 Vernon Witbooi (33), Geraldo Parsons (27), Nashville Julius (29) ve Eben Van Nieberk (28) mahkemeye çıkınca, korkunç detaylar da ortaya çıktı.

6 / 11 Devam eden davada cezalar da sonra açıklanacak.

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8 / 11 Güney Afrika’da ortalama olarak günde 56 kişi öldürülürken, 110 kişiye de tecavüz ediliyor.

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