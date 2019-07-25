Adıyaman’da, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından, ‘Sana kola alacağım’ bahanesi ile kaçırıldığı iddia edilen çocuk için herkes seferber oldu. Olaydan 2 saat sonra küçük çocuğun tek başına evlerinin bulunduğu sokağa girmesi ile büyük bir sevinç yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2122 Sokak içerisinde ikamet eden 7 yaşındaki M.Y.’nin yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs iddiaya göre, "Gel sana kola alacağım" diyerek küçük çocuğu yürüterek götürdü. İş yeri güvenlik kameralarına da yansıyan olayı fark eden M.Y.’nin ailesi durumu yakınlarına ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri eşkalleri doğrultusunda çalışmalar yaparken çocuklarını sokak sokak arayan M.Y.’nin anne ve babasını gören Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de durumu fark ederek onlar da aramaya başladı. Anne ile babayı ekip otosuna bindiren zabıta ekipleri de çocuğun bulunması için seferber oldu. Kaçırma iddiasının yaşandığı sokakta vatandaşlar M.Y.’ye zarar gelecek diye korkarken mahalle sakinleri de araçları ile çevrede aramalarda bulundu. Yaşanılan olaydan 2 saat sonra küçük çocuğun tek başına evlerinin bulunduğu sokağa girmesi ile mahallede adeta bayram havası yaşandı. Dakikalar öncesinde çocuğuna bir şeyler olacak diye gözyaşı döken anne bu defa sevinç gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuk, olayla ilgili olarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri küçük çocuğu sokaktan alarak mahalleden uzaklaşan ve güvenlik kameralarına da yansıyan kimliği belirsiz şahsın bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.