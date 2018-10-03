Kaçırıldığı iddia edilen kadın ailesine teslim edildi

Aydın'ın Çine ilçesinde kaçırıldığı iddia edilen kadın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonun ardından ailesine teslim edildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan kaçırıldığı iddia edilen bir kadının Aydın-Muğla karayolundaki akaryakıt istasyonundaki görevliye "beni" kelimesi ve telefon numarası yazan peçete verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, E.Y'nin kullandığı otomobili Çine ilçesinde durdurdu.

Araçta bulunan ve kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi olan D.Ç, ailesine teslim edildi.

Gözaltına alınan E.Y, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

E.Y'nin aralarında bir süredir gönül ilişkisi bulunan ve Ankara'da bir kuaförde çalışan D.Ç'yi otomobiline alarak ikamet ettiği Muğla'ya getirdiği öğrenildi.

E.Y'nin polise verdiği ifadesinde D.Ç'yi kaçırmadığı, gönüllü olarak otomobiline bindiğini söylediği öğrenildi.

