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Kaçırıldığını iddia ettiğini kızını sokak sokak arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

BURSA'da oturan Filiz Gümüş (43), kızı Rabia Gümüş'ün (16) kaçırılarak Antalya'nı Kaş ilçesine getirildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

Kaçırıldığını iddia ettiğini kızını sokak sokak arıyor

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- BURSA'da oturan Filiz Gümüş (43), kızı Rabia Gümüş'ün (16) kaçırılarak Antalya'nı Kaş ilçesine getirildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Kendisi de Antalya'da kızını sokak sokak arayan Filiz Gümüş, "Ne olursun kızım geri dön "diye gözyaşı döktü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan seyyar satıcı Yücel (48) ve bir fabrikada çalışan Filiz Gümüş, 1 Ekim'de polise başvurarak kızı Rabia Gümüş'ün evli olan K.Y.(25) tarafından kaçırıldığını iddia ederek şikayette bulundu. K.Y.'nin Antalya'nı Kaş ilçesinde oturduğunu belirten Filiz Gümüş, yardım istedi. Antalya'ya gelen Filiz Gümüş, Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek K.Y.'nin adresini verdi. Adrese baskın yapan polis K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamadı.
Kepez ilçesinde bir yakınının evinde kalan Filiz Gümüş, kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını ve ilaçlarla ayakta kaldığı söyledi. Filiz Gümüş, "Rabia, dört çocuğumun en küçüğü. Lise 2'nci sınıf öğrencisi. Kızım, K.Y. ile sosyal medya üzerinden tanışmış. 1 Ekim'de işe gidince eve gelip kızımı alıp kaçmış. Eve gelince kaçırıldığını öğrendim. Gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Daha önce de başka kızları kaçırdığı da söyleniyor. Kızımı neden kaçırdı bilmiyorum. Telefonla arayıp, kızımın yanında olduğunu söyledi. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Kızımın hayatından şüphe ediyorum. Ne olur bana yardımcı olun" diye konuştu.
Gözünün telefonda olduğu ve gelecek iyi haberi beklediğini belirten Filiz Gümüş, "Artık çaresiz kaldım. Ne olur görenler ya da yerini bilenler polise haber versin" dedi.

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Kaçırıldığını iddia ettiğini kızını sokak sokak arıyorKaçırıldığını iddia ettiğini kızını sokak sokak arıyorKaçırıldığını iddia ettiğini kızını sokak sokak arıyorKaçırıldığını iddia ettiğini kızını sokak sokak arıyor

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