Kaçırıldığını öne sürdüğü kızı, 'Şikayetini geri al geleceğim' demiş

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR merkez Kayış köyünde oturan Ramazan Y. (54), husumetli olduğu aynı köyden bir kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü kızı Yurtseven Y.'nin (17), kendisini aradığını söyledi. Kızının kendisine, "Baba ben sağım, şikayetini geri al geleceğim" dediğini belirten Ramazan Y., "Çocuğumun hayatından endişe ediyorum, bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.
Burdur merkez Kayış köyünde 13 Ağustos günü 'Ahıra anneme yardım etmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan ve o tarihten bu yana haber alınamayan Yurtseven Y., babası Ramazan Y.'yi telefonla arayarak durumunun iyi olduğunu söyledi. Kızının yaklaşık 50 gündür kayıp olduğunu ve aynı köyde oturan A.B. tarafından kaçırıldığını iddia eden Ramazan Y., "13 Ağustos'ta kızım köyümüzden A.B. tarafından kaçırıldı. Kızımdan o günden bu yana ses soluk yoktu. Geçen hafta telefonla beni aradı, baskı altında olduğu belli. 'Babana şunu söyle, bunu söyle' diye baskı yapıyorlar. Beni aradığı numarayı aradığım zaman ulaşılamıyor. Jandarma gece gündüz arıyor ama halen sonuç alınamadı" dedi.
'ÇOCUĞUMU TUZAĞA MI DÜŞÜRECEKLER'
Ramazan Y., "Kızım telefonda bana, 'Baba ben sağım, şikayetini geri al geleceğim' dedi. Ben de kızıma 'Şikayeti geri almakla bir şey olmaz, senin yaşın küçük çık, gel. Sen o adama mal olmazsın. 3 kadın boşayan adama kadın olmazsın, mal olmazsın' dedim. Ben bunları söyleyince telefon yüzüme kapandı. Jandarmalar kaçıran kişinin babasına gidiyor, o da 'Devletin kolu uzun, o bulsun' diyor. Çocuğumun hayatından endişe ediyorum. Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Çocuğumu tuzağa mı düşürecekler, ne yapacaklar? 35 yaşında bir kişi, 17 yaşındaki bir kızı kaçırıyor. Kaçıran kişinin babasının oğluna çağrı yapıp, kızımı bir an evvel getirmesini istiyorum" diye konuştu.
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