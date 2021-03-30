HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta ekipleri harekete geçirdi

Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta ekipleri harekete geçirdi

30.03.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, servisle evine bırakılmak istendiğinde kaçırıldığını düşünerek araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı.Edinilen bilgiye göre, Zehra Taraş (65) isimli yaşlı kadın korona virüs belirtilerinin bulunmasından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

1/

Karabük’te Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, servisle evine bırakılmak istendiğinde kaçırıldığını düşünerek araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Zehra Taraş (65) isimli yaşlı kadın korona virüs belirtilerinin bulunmasından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerde test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın sağlık durumunun iyi olması nedeniyle hasta nakil servisi ile Eflani ilçesindeki evine bırakılmak istendi. Yaşlı kadın bindiği servisle evine giderken Safranbolu İsmail Necati Efendi KYK Yurdu mevkiinde kaçırıldığını düşünerek “Oğlumu arayacağım” bahanesiyle aracı durdurdu. 65 yaşındaki kadın kapının açılması ile araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Olayın üzerine ne yapacağını şaşıran sürücü durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri arama çalışması başlattığı yaşlı kadını yolun kenarında beklerken buldu. Ekiplerin uğraşlarına rağmen araca binmek istemeyen Taraş’ı, İstanbul’da polis olarak görev yapan oğlu ikna etti. Telefonla konuştuktan sonra servise binen yaşlı kadın evinin yolunu tuttu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda şüpheli ölüm

Otoyolda kanlar içinde yatarken bulundu! Korkunç ölüm

İstanbul merkezli 25 ilde dev FETÖ operasyonu

25 ilde dev FETÖ operasyonu

Cumartesi günü sokağa çıkmak yasaklandı mı? Hafta sonu dışarı çıkmak yasak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Vali Aksoy, Aydınlıları uyardı

Sarı renkten 'kırmızı'ya döndü! Vali halka seslendi

Risk haritasında İstanbul'un rengi değişti mi? İşte İstanbul'un risk haritasındaki rengi

İstanbul'un risk haritasındaki rengi

Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı | Hangi iller kırmızı?

Yeni koronavirüs risk haritası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.