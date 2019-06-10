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Kaçırılmak istenen kişi hareket halindeki araçtan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 12:07 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de işine gitmek için aracına bindiği sırada iki kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak kaçırılmak istenen Halil Y.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE'de işine gitmek için aracına bindiği sırada iki kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak kaçırılmak istenen Halil Y. seyir halindeki araçtan atlayarak kurtuldu. Olay, Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halil Y., sabah evinden çıkıp işe gitmek için arabasına yöneldi. Halil Y. aracına biner binmez iki kişi bir anda otomobiline bindi. Biri yüzüne biber gazı sıkarken, diğeri de Halil Y.'yi yolcu koltuğuna çekerek direksiyona geçti. İki kişi alıkoydukları Halil Y. ile hızla olay yerinden kaçtı. Biber gazının etkisi geçtikten sonra Halil Y., kaçıranlarla boğuşmaya başladı ve bir süre sonra da ara sokakta kapıyı açarak atladı, yere düştü. Kolundan ve bacağından yaralanan Halil Y. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Otomobil ile kaçan iki kişi, kısa süre ara sokaklarda ilerledikten sonra yine ara bir sokakta aracı çalışır halde bırakıp kaçtılar. Terk edilmiş aracı inceleyen polis ekipleri aracın ön camının kırık ve ön camda ayakkabı olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme polisi de parmak izi çalışmasında bulundu. Aracın ara sokakta ilerlemesi ve iki kişinin aracı terk edip sokak içerisinden yaya olarak kaçmaları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri esrarengiz kaçırma girişiminde bulunan kişileri arıyor.

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